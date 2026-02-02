Askatasuna da vent’anni una ferita al cuore di Torino e della democrazia
Da vent’anni Askatasuna rappresenta una ferita aperta nel cuore di Torino e della sua democrazia. Dopo un’altra giornata di scontri e violenza, la città si ritrova ancora a fare i conti con un problema che non sembra trovare soluzione. La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti si ripete, alimentando paura e sconforto tra i cittadini. La questione resta irrisolta, e il dolore di questa ferita si fa sentire sempre più forte.
Dopo l’ennesima giornata di guerriglia e violenza cieca vissuta da Torino, molti che non conoscono le dinamiche della città si domandano cosa stia succedendo. In realtà Torino è da moltissimi anni la culla di uno dei centri sociali più violenti e militarmente organizzati di tutta Italia. Askatasuna nasce 30 anni fa, quando un gruppo di autonomi hanno occupato uno stabile in corso Regina Margherita, a poco meno di un chilometro da piazza Castello, il centro della nostra città. Per 30 anni questi soggetti hanno potuto – indisturbati, coccolati e tutelati – utilizzare quel palazzo per organizzare feste, concerti di autofinanziamento e iniziative politiche, senza che nessuna istituzione dello stato si ponesse il problema di far cessare quell’occupazione illegale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Askatasuna Torino
Affi festeggia i vent’anni della Biblioteca comunale: dall’ex stazione a cuore culturale del paese
Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: razzi e bombe carta, incendi in strada. In fiamme anche una camionetta della polizia
Sono momenti di forte tensione a Torino durante il corteo di Askatasuna.
Ultime notizie su Askatasuna Torino
Argomenti discussi: Bertinotti, Askatasuna e la manifestazione di Torino: La politica è svanita, non resta che la piazza. A questi giovani va data attenzione; Ostia, in corso lo sgombero del centro sociale ZK; Da Milano a Roma, quelle occupazioni che rendono le città ostaggio dei violenti; Askatasuna, di cosa è accusato e cosa rischia il presunto aggressore del poliziotto.
Askatasuna: cos’è, cosa rappresenta e perché è diventato un caso politicoIl centro sociale Askatasuna è stato per quasi 30 anni uno degli spazi simbolo dell’area antagonista e autogestita di Torino. La parola Askatasuna, in lingua basca, significa proprio libertà: un ... tg.la7.it
Cos'è Askatasuna e cosa significa, la storia del centro sociale di Torino definito bene comuneAskatasuna, 30 anni di storia: dall’occupazione del 1996 al patto col Comune di Torino nel 2024, fino allo stralcio e allo sgombero ... virgilio.it
Askatasuna: cos’è, cosa rappresenta e perché è diventato un caso politico Link nei commenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.