Askatasuna da vent’anni una ferita al cuore di Torino e della democrazia

Da vent’anni Askatasuna rappresenta una ferita aperta nel cuore di Torino e della sua democrazia. Dopo un’altra giornata di scontri e violenza, la città si ritrova ancora a fare i conti con un problema che non sembra trovare soluzione. La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti si ripete, alimentando paura e sconforto tra i cittadini. La questione resta irrisolta, e il dolore di questa ferita si fa sentire sempre più forte.

Dopo l’ennesima giornata di guerriglia e violenza cieca vissuta da Torino, molti che non conoscono le dinamiche della città si domandano cosa stia succedendo. In realtà Torino è da moltissimi anni la culla di uno dei centri sociali più violenti e militarmente organizzati di tutta Italia. Askatasuna nasce 30 anni fa, quando un gruppo di autonomi hanno occupato uno stabile in corso Regina Margherita, a poco meno di un chilometro da piazza Castello, il centro della nostra città. Per 30 anni questi soggetti hanno potuto – indisturbati, coccolati e tutelati – utilizzare quel palazzo per organizzare feste, concerti di autofinanziamento e iniziative politiche, senza che nessuna istituzione dello stato si ponesse il problema di far cessare quell’occupazione illegale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

