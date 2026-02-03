TonyPitony sta facendo parlare di sé. In pochi mesi, il cantante è riuscito a farsi notare con testi volgari e sessisti, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Le sue canzoni sono diventate subito un tema caldo, tra chi lo difende e chi lo critica aspramente. Ora, il suo nome spunta tra le discussioni più accese nel panorama musicale italiano.

Fino all’anno scorso il cantante TonyPitony era conosciuto soltanto nei piccoli contesti locali in cui si esibiva, principalmente sagre, feste di paese e matrimoni della provincia di Siracusa, la città da cui proviene. Oggi su Spotify le sue canzoni hanno milioni di ascolti, e ha da poco concluso un tour completamente sold out che ha riempito tra gli altri il Fabrique di Milano e per due sere l’Estragon di Bologna. Da fenomeno di nicchia, TonyPitoni è diventato nel giro di pochi mesi una delle novità più discusse del pop italiano, e non solo perché si fa vedere con una bizzarra maschera di Elvis e mantiene segreta la sua identità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - TonyPitony sa far parlare di sé

Approfondimenti su TonyPitony Musica

Il tradizionale appuntamento di Capodanno su Rai1 sembra aver perso parte della sua spontaneità e freschezza.

In viaggio nel mondo del fumetto, tra cosplay e tornei di Beyblade, si scopre un universo che unisce appassionati di tutte le età.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

PUNTATONY! TONYPITONY passa dal BSMT!

Ultime notizie su TonyPitony Musica

Argomenti discussi: È giunto il momento di parlare seriamente di TonyPitony, che potrebbe essere il vero protagonista di Sanremo; Ma chi è TonyPitony, il fenomeno virale che sta conquistando le radio italiane.

È giunto il momento di parlare seriamente di TonyPitony, che potrebbe essere il vero protagonista di SanremoDopo aver conquistato social e classifiche Spotify, il cantante con la maschera di Elvis ha tutte le carte per diventare la rivelazione del Festival 2026 pur non essendo tra i cantanti in gara ... wired.it

Chi è TonyPitony e perché tutti ne parlano?Spiegare TonyPitony è una missione impossibile, o quasi. Mascherato da Elvis e con una manciata di brani pubblicati dal 2020 (quando partecipò ai provini di X Factor) ora è sulla bocca di tutti, ma ... sorrisi.com

TUTTI I DUETTI DELLA SERATA COVER DI #SANREMO2026 Non ci si crede TonyPitony e Francesca Fagnani per non parlare del Grignani sullo stesso palco con Laura Pausini chissà se fanno pace o ci regalano qualche show. Belen Shock. - facebook.com facebook