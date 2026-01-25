In viaggio nel mondo del fumetto, tra cosplay e tornei di Beyblade, si scopre un universo che unisce appassionati di tutte le età. All’Opiquad Arena, MonzaCon Winter Edition 2026 offre due giorni di incontri, esposizioni e competizioni, confermando il ruolo di punto di riferimento per gli appassionati e i curiosi. Un’occasione per vivere un’esperienza coinvolgente, accessibile e ricca di novità, nel rispetto di una tradizione che cresce ogni anno.

Entrando all’Opiquad Arena si ha la sensazione di varcare una soglia. Succede anche quest’anno con MonzaCon Winter Edition 2026, tornata ieri e oggi a prendersi la scena per la terza volta in dodici mesi, dopo le edizioni dell’inverno 2025 e dell’estate. Due giornate a orario continuato, dalle 10 alle 19, che confermano l’evento come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili della Brianza e dell’intero panorama lombardo dedicato al fumetto, all’illustrazione e alla cultura pop. Organizzata da Antonio Di Ninno e Pietro Nocera di Gemini Events, e guidata dal ritmo contagioso di Masta, speaker radiofonico e podcaster monzese, la manifestazione coinvolge grandi e piccoli in un clima di entusiasmo diffuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio nel mondo del fumetto. Fra cosplayer e tornei di Beyblade. Un linguaggio che sa parlare a tutti

