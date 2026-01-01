Capodanno Rai1 un rito stanco che non sa più parlare al Paese

Il tradizionale appuntamento di Capodanno su Rai1 sembra aver perso parte della sua spontaneità e freschezza. Con il passare degli anni, l’evento si è trasformato in un rito consolidato, ma spesso poco in grado di coinvolgere il pubblico giovane o di offrire novità. La sensazione diffusa è quella di assistere a una ripetizione di schemi ormai consolidati, che rischiano di allontanare gli spettatori da un momento che dovrebbe rappresentare una vera e propria celebrazione collettiva.

C’è stato un momento, durante il Capodanno su Rai1, in cui non era più chiaro se si stesse assistendo a uno spettacolo televisivo o a una lunga, malinconica replica di qualcosa che avevamo già visto troppe volte. Non una caduta improvvisa, ma una tristezza programmata, prevedibile, quasi rassicurante nella sua mediocrità. Il servizio pubblico ha salutato il nuovo anno con un evento che sembrava guardare ostinatamente all’indietro, come se il tempo si fosse fermato da qualche parte tra i primi anni Novanta e una serata di balera di provincia. Il problema non è stato un singolo errore, ma un impianto complessivo che ha dato l’impressione di una tv senza ambizione, incapace di interrogarsi su cosa significhi oggi rappresentare un Paese davanti a milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

