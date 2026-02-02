Roma fa cassa con la Fontana di Trevi | dal ticket per i turisti attesi 6,5 milioni all' anno

Roma apre ufficialmente la bigliettazione per visitare la Fontana di Trevi. Questa mattina, alle nove, è stato aperto il varco su via della Stamperia, segnando l'inizio della nuova misura. Si stima che il botteghino possa generare circa 6,5 milioni di euro all’anno dai biglietti venduti ai turisti. La novità ha già attirato molti visitatori, curiosi di scoprire come funziona la novità.

Per i turisti è partita stamattina la bigliettazione a fontana di Trevi a Roma, con l'apertura del varco su via della Stamperia alle 9:00. Da oggi bisognerà pagare 2 euro per l'accesso contingentato al catino della fontana simbolo di Roma. Il ticket sarà richiesto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00, e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00, con l'ultimo ingresso alle 21. "Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, oggi, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00", ha fatto sapere il Campidoglio. Resterà invece gratuito l'accesso per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana "con presentazione del documento di identità", così come "per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con eta' inferiore ai 6 anni, le guide turistiche" Nelle prime due ore, sul posto sono stati staccati 600 tagliandi, mentre online in prevendita - a partire dalla fine di gennaio - ne sono stai emessi 2. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

