Theoni | A Tomba ho sempre detto di fare dei Tombini Sinner? Vive in un altro mondo

L’ex campione azzurro Theoni si apre in un’intervista al Corriere della Sera. Ricorda i suoi tempi, le vittorie e l’incontro con Enzo Ferrari. Parla anche di Tomba, che gli aveva consigliato di fare “dei tombini”, e dice la sua su Sinner, che vive in un mondo tutto suo. Un racconto diretto, senza fronzoli, di chi ha vissuto grandi momenti dello sport italiano.

Un altro mondo. Lo sci, i tifosi, l'invito a Maranello a conoscere Enzo Ferrari. E poi Alberto Tomba, le Olimpiadi e la vita da nonno. Gustav Thoeni parla un po' di tutto nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. La leggenda dello sci azzurro da Trafoi, ai piedi dello Stelvio dove gestisce il suo albergo, racconta la sua vita, a cominciare proprio dal suo paese che non ha mail lasciato: "Non ho mai pensato di vivere altrove. Dopo le prime vittorie fuori c'era sempre la fila. I giornalisti non mi davano respiro. Ma restano bei ricordi. Una volta arrivò il principe Vittorio Emanuele di Savoia, dopo il gigante di St Moritz".

