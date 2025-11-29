Lo youtuber più famoso e ricco al mondo smette di giocare | Ora ho un figlio preferisco fare altro
Felix Kjellberg, conosciuto online come PewDiePie, ha annunciato attraverso la sua newsletter Kjellberg Mail una decisione che segna la fine di un’era: dopo 13 anni passati a costruire un impero su YouTube attraverso i videogiochi, lo youtuber svedese ha ufficialmente chiuso con le sessioni di gaming. Non si tratta di una pausa, ma di una scelta radicale dettata dalla paternità e da una nuova visione delle priorità della vita. La notizia non arriva completamente inaspettata per chi segue da tempo il canale. Già otto anni fa, nel 2017, PewDiePie aveva pubblicato un video intitolato “Why I don’t play video games anymore”, spiegando perché i contenuti Let’s Play stavano diminuendo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
