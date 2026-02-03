Giorgia Meloni si conferma protagonista sulla scena internazionale. Il Telegraph la definisce “capace” e “influente”, evidenziando come abbia escluso Macron dai grandi d’Europa. La premier italiana rafforza la sua posizione, nonostante le critiche di chi la giudica troppo pragmatica.

Influente, capace, “arcipragmatica”. Dal Telegraph arriva una nuova promozione a tutto tondo di Giorgia Meloni, del suo operato e della sua postura internazionale a dispetto dei detrattori della prima ora. Focus sul riposizionamento della Germania che a Parigi preferisce l’Italia meloniana. Alla stampa francese, tedesca e spagnola si aggiunge l’autorevole quotidiano britannico con un articolo che mette in luce le performance della premier italiane al cospetto del presidente francese Emmanuel Macron, definito ‘un’anatra zoppa’. Scaricato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz che guarda verso Roma per il bene della Ue e della Germania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - The Telepraph fotografa Meloni “capace” e “influente”: «Esclude Macron dai grandi d’Europa»

Approfondimenti su Giorgia Meloni

L'intervento di Giorgia Meloni nel corso del vertice alla Casa Bianca (sottotitoli italiano)

