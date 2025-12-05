Meloni | Europa vuole essere grande? Sia capace di difendersi da sola

"L'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Quando tu appalti la sicurezza a un altro, devi sapere che c'è un prezzo da pagare.''. Così la premier Giorgia Meloni, ospite oggi di Tg La7.

