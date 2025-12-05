Difesa la premier Meloni | L' Europa deve essere capace di difendersi da sola

"Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Europa, io penso che quello che c'e scritto in questo documento strategico" indica "qualcosa che nel dibattito tra Usa e Ue va avanti da molto tempo e penso che parli di quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa, cioe un processo storico inevitabile. L'Europa a un certo punto deve capire che se vuole essere grande, deve essere capace di difendersi da sola e non puo dipendere dagli altri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a TgLa7 in merito agli attacchi lanciati da Donald Trump all'Europa nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Difesa, la premier Meloni: "L'Europa deve essere capace di difendersi da sola"

