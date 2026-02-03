The Rip | il poliziesco con Matt Damon e Ben Affleck che va contro il modello Netflix

Matt Damon torna a parlare di Netflix, questa volta in un’intervista al podcast di Joe Rogan. L’attore e produttore ha spiegato come il colosso dello streaming gestisce produzione e distribuzione dei suoi film, criticando il modo di lavorare di Netflix. Damon si è detto stanco di certi modelli, mentre si prepara all’uscita del suo nuovo film, The Rip, un poliziesco che si presenta come una spinta contro le logiche di Netflix. La sua posizione mette in discussione le scelte di una delle piattaforme più influenti del settore.

A ridosso dell’uscita di The Rip, Matt Damon – protagonista e produttore del film – ha rilasciato un’intervista a uno dei podcast più popolari degli Stati Uniti, quello di Joe Rogan, raccontando il modo di lavorare di Netflix, che del film cura produzione e distribuzione. Cogliamo l’occasione per raccontare un film (e un approccio) decisamente controcorrente. Un noir che chiede attenzione allo spettatore. Ben Affleck in The Rip – ©Netflix Nel corso dell’intervista, Damon spiega che Netflix pretende che la trama sia chiara, ma soprattutto spiegata e ricapitolata tre o quattro volte durante il film, perché il pubblico della piattaforma tende a distrarsi, a guardare il telefono e a usare la televisione come una radio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

