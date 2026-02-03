The Division | Definitive Edition è ora disponibile su PS5 e Xbox ma il prezzo fa discutere

La nuova versione di The Division: Definitive Edition è finalmente disponibile su PS5 e Xbox, ma il modo in cui è arrivata ha sorpreso molti. Inaspettatamente, il gioco è apparso sui negozi digitali senza annunci ufficiali, lasciando i giocatori a chiedersi se si tratti di un errore o di un’operazione studiata. Il prezzo, invece, ha subito fatto discutere: alcuni considerano troppo alto quello richiesto, soprattutto considerando le modalità di lancio improvvise. Ora, fan e appassionati si chiedono se valga davvero l’investimento o se meglio

The Division: Definitive Edition è arrivato a sorpresa su PlayStation Store e Xbox Store, ma non nel modo che molti si aspettavano. Dopo settimane di indiscrezioni nate da un cartellone pubblicitario apparso in Giappone, l'uscita ufficiale ha acceso il dibattito. Il motivo è semplice: il prezzo è alto, mentre le novità sono praticamente assenti. Una pubblicazione che solleva più domande che entusiasmo e che rischia di diventare un caso emblematico. Insider Gaming segnala che Ubisoft ha reso disponibile The Division: Definitive Edition al prezzo di 49,99 euro, senza alcuna campagna di comunicazione dedicata.

Approfondimenti su The Division Definitive Edition

Ultime notizie su The Division Definitive Edition

Argomenti discussi: The Division - Definitive Edition è disponibile per console a circa 50 euro; The Division: Definitive Edition è solo un pacchetto che raggruppa tutti i contenuti del gioco; A cosa sta lavorando Ubisoft? Facciamo il punto tra giochi ufficiali e rumor; Ubisoft conferma in modo indiretto il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag.

