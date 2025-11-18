Tomb raider definitive edition ora disponibile su switch e switch 2 con uscita a sorpresa

Il mondo dei videogiochi continua a evolversi con nuove uscite e repliche che rispondono alle aspettative dei fan più appassionati. Tra le novità più interessanti, si segnala il rilascio di Tomb Raider: Definitive Edition su Nintendo Switch e Switch 2, una versione che arricchisce l’esperienza di gioco di uno dei titoli più amati del 2013, e le offerte promozionali riservate ai possessori delle altre edizioni della serie. Questa analisi approfondisce le caratteristiche della versione per le console Nintendo, i contenuti aggiuntivi e gli sconti a disposizione, oltre a un breve excursus sulla saga di Lara Croft. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

