Il governo ha deciso di prendersi qualche altro giorno per mettere a punto le norme del nuovo pacchetto sicurezza. Originariamente si pensava che il testo arrivasse oggi in Consiglio dei ministri, ma ora l’appuntamento è rinviato a domani. La discussione si allunga, e ancora non si conosce con certezza cosa cambierà nel dettaglio.

Il governo prende ancora qualche giorno per limare le norme del pacchetto Sicurezza che arriverà domani, e non oggi come inizialmente previsto, in Consiglio dei ministri. Il testo è al vaglio del Colle. Si lima la protezione per gli agenti, il cosiddetto ‘scudo’. Si sta valutando una misura che valga erga omnes, non solo per le forze dell’ordine, per non rendere automatica l’iscrizione a registro degli indagati: l’ipotesi – come in una proposta di legge di FdI – è che, quando viene commesso un reato ed è ravvisabile una causa di giustificazione, il pm entro 7 giorni deve svolgere accertamenti preliminari prima di procedere, se strettamente necessaria, all’iscrizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Testo al vaglio del Quirinale, slitta il Pacchetto sicurezza

