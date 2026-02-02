Il governo si prepara a discutere il pacchetto sicurezza, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già domani. La maggioranza ancora fatica a trovare un accordo sulle norme da approvare. Nel frattempo, il Quirinale monitora attentamente la situazione, mentre le tensioni in piazza continuano a scuotere il clima politico.

Il Consiglio dei ministri chiamato a varare il pacchetto sicurezza, sull’onda degli scontri nella manifestazione per Askatasuna a Torino, potrebbe tenersi già domani. Mentre oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento. Ma la riunione di ieri sulla sicurezza a Palazzo Chigi, convocata da Giorgia Meloni, non ha ancora risolto tutte le questioni aperte. Al vertice di governo hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pacchetto Sicurezza, il Quirinale vigila. E la maggioranza non trova la quadra sulle norme

Il nuovo pacchetto sicurezza, attualmente in fase di definizione al Viminale, introduce norme che riguardano vari aspetti, dalla regolamentazione della vendita di coltelli alle disposizioni sulle ONG.

