Terzo settore premio per tesi di laurea | candidature entro il 16 marzo

Da oggi è aperto il bando per la seconda edizione del Premio Claudia Fiaschi, dedicato alle tesi di laurea sul terzo settore. La scadenza per presentare le candidature è il 16 marzo. La competizione mira a valorizzare le ricerche che affrontano temi sociali e civici, offrendo a studenti e giovani ricercatori un’opportunità concreta di visibilità.

E' da oggi online il bando della seconda edizione di Terzo-Premio Claudia Fiaschi, che premia, rispettivamente con 1.500 e 2.500 euro, la miglior tesi di laurea magistrale e la miglior tesi di dottorato di ricerca discusse nel corso del 2025, sul valore e l'impatto del Terzo settore. L'iniziativa è promossa dal Forum Terzo Settore, in collaborazione con Corriere Buone Notizie, in ricordo di Claudia Fiaschi, cooperatrice sociale, ex portavoce del Forum Terzo Settore e personalità di assoluto rilievo nel mondo del Terzo settore, scomparsa due anni fa. "Terzo" è il titolo del libro di cui fu autrice, pubblicato nel 2022 dal Corriere della Sera.

