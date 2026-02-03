Terzo settore premio per tesi di laurea | candidature entro il 16 marzo

Da oggi è aperto il bando per la seconda edizione del Premio Claudia Fiaschi, dedicato alle tesi di laurea sul terzo settore. La scadenza per presentare le candidature è il 16 marzo. La competizione mira a valorizzare le ricerche che affrontano temi sociali e civici, offrendo a studenti e giovani ricercatori un’opportunità concreta di visibilità.

E’  da oggi online il bando  della seconda edizione di  Terzo-Premio Claudia Fiaschi, che premia, rispettivamente  con 1.500 e 2.500 euro,  la  miglior tesi di laurea magistrale e la miglior tesi di dottorato di ricerca  discusse nel corso del 2025, sul  valore e l’impatto del Terzo settore. L’iniziativa è promossa dal Forum Terzo Settore, in collaborazione con  Corriere Buone Notizie, in ricordo di Claudia Fiaschi, cooperatrice sociale, ex portavoce del Forum Terzo Settore e personalità di assoluto rilievo nel mondo del Terzo settore, scomparsa due anni fa. “Terzo” è il titolo del libro di cui fu autrice, pubblicato nel 2022 dal  Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

