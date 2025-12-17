Due persone sono state arrestate nel Napoletano con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I militari di Pomigliano d’Arco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della DDA, segnando un’ulteriore azione contro la criminalità organizzata nella zona.

© Anteprima24.it - Tentata estorsione nel Napoletano, arrestate due persone

Tempo di lettura: < 1 minuto I militari della stazione carabinieri di Pomigliano d’Arco hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. In particolare gli indagati avrebbero richiesto alla vittima – con ripetute minacce e atti violenti nel mese di febbraio 2025 – il pagamento di una somma di 15mila euro, evocando il ricorso ai clan camorristici attivi sul territorio. Le condotte minatorie sarebbero avvenute anche nel domicilio e nel luogo di lavoro della persona offesa, anche alla presenza di terzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Tentato omicidio nel Napoletano, due persone arrestate

Leggi anche: 17enne rapito a Vittoria, svolta nelle indagini: tre persone arrestate per sequestro di persona a scopo di estorsione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tentata estorsione a due imprenditori, blitz dei carabinieri nel Napoletano

Tentata estorsione, due giovani arrestati nel Torinese - Un 22enne di Strambino e un 17enne di Romano Canavese sono stati arrestati per tentata estorsione dai carabinieri. notizie.tiscali.it

Giugliano, due fratelli arrestati per tentata estorsione: trovati 850 grammi di marijuana - Villaricca hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, ... ilmattino.it

Il figlio 28enne è finito in carcere per maltrattamenti e tentata estorsione #catania - facebook.com facebook

Tentata estorsione a Mesagne, in quattro sotto accusa: avrebbero minacciato un uomo anche con le armi x.com