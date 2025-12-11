Maxitruffa da 30 milioni ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore | nove persone fermate

Una maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore è stata smascherata, con nove persone fermate. In soli sei mesi, un sistema fraudolento ha portato a questa frode milionaria contro l’ente che gestisce la cattedrale di Firenze e i suoi monumenti storici.

La scoperta della frode milionaria. In soli sei mesi sarebbe stata messa in piedi una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'ente che gestisce la cattedrale di Firenze e gli edifici storici circostanti. La mattina dell'11 dicembre la polizia ha fermato nove persone, ritenute coinvolte nell'organizzazione della frode. Come funzionava lo schema illecito. L'indagine, avviata nel marzo 2025, ha permesso di ricostruire un sistema basato su fatture false per operazioni mai avvenute, utilizzate per drenare ingenti somme dalla onlus che amministra il Duomo di Firenze, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni.

