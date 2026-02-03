Terremoto in Italia una scossa dietro l’altra Tanto spavento

Due scosse di terremoto hanno svegliato la gente nel Tirreno meridionale tra lunedì e martedì. La terra ha tremato due volte in poche ore, creando panico tra i residenti. Le autorità stanno facendo i controlli e non ci sono ancora notizie di danni gravi. La paura resta alta tra chi ha sentito il movimento sismico.

Nella notte tra lunedì e martedì, nel Tirreno meridionale, sono state registrate due scosse di terremoto. I rilevamenti arrivano dai sismografi dell' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Roma. Secondo i dati diffusi, non risultano al momento danni a persone o edifici. La prima scossa è stata localizzata pochi minuti prima delle 2:00 con magnitudo 2.6. Il secondo evento, registrato alle 2:17, ha avuto una magnitudo più alta, pari a 3.2, ed è stato quello maggiormente avvertito in diversi centri della costa.

Una serie di scosse sismiche sta colpendo la Calabria, generando paura e preoccupazione tra la popolazione.

Ieri mattina, in una giornata grigia di fine inverno, la Romagna è stata scossa da due terremoti di forte intensità.

