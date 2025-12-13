Terremoto in Italia una scossa dopo l’altra È panico in tutta la zona

Una serie di scosse sismiche sta colpendo la Calabria, generando paura e preoccupazione tra la popolazione. La notte è stata segnata da un susseguirsi di tremori che hanno destabilizzato gli abitanti, lasciandoli in uno stato di tensione e incertezza.

Un brusio inquietante ha attraversato la notte calabrese, lasciando gli abitanti con il fiato sospeso e lo sguardo rivolto al soffitto, in attesa del prossimo sussulto. Nessuno si aspettava quello che stava per accadere: una sequenza di scosse che ha riportato paure mai sopite. Tra le montagne dell’Aspromonte, la tensione è cresciuta ora dopo ora. Non si tratta di una semplice scossa: qualcosa di misterioso e insistente ha colpito la zona di Cardeto, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. Le luci nelle case restano accese fino a tardi, i telefoni squillano senza sosta: tutti vogliono capire cosa stia succedendo. Caffeinamagazine.it Terremoto in Italia: colpita una delle aree più a rischio, la stessa della tragedia del 1980 - Scuole chiuse e tanta preoccupazione per la scossa di terremoto che nella notte ha colpito una delle aree più a rischio della Penisola italiana. ecoo.it

Scossa di terremoto in Italia, l’epicentro vicino a Rimini: i dettagli - 2 è stata registrata questa sera, 8 dicembre 2025, alle 20:28 ora italiana (19:28 UTC), al largo della Costa Romagnola ... thesocialpost.it

Terremoto in Italia, raffica di scosse nella notte: cosa sta succedendo ???? - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 04:43 IT del 13-12-2025 a 4 km N Cardeto (RC) Prof= 13.8 Km #INGV_44795032 x.com

TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA: BOATO E PAURA DOPO LA SCOSSA A ROMA

