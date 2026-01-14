Russi epicentro della prima scossa | Tanto spavento ma nessun danno

Ieri mattina, in una giornata grigia di fine inverno, la Romagna è stata scossa da due terremoti di forte intensità. L'epicentro è stato individuato in Russia, ma l'evento ha generato timori nella popolazione, pur senza causare danni. L'episodio ha ricordato l'importanza di mantenere alta l'attenzione e prepararsi a eventuali situazioni di emergenza.

Ieri mattina, in una giornata grigia mentre l’ultima neve si stava sciogliendo, la Romagna è stata svegliata da un boato e due forti scosse di terremoto. Chi andava al lavoro in auto, chi serviva i caffè al bar, chi allestiva la sua bancarella al mercato, chi era al lavoro e chi a scuola: le scosse sono state avvertite non solo nel Ravennate, ma anche a Faenza, Forlì, Cesena e fino a Imola. A due minuti l’una dall’altra, c’è stato giusto il tempo di realizzare l’accaduto ed evacuare all’aperto. La scossa più forte, di magnitudo 4.3, è stata intorno alle 9.27, con epicentro 7 chilometri a sud ovest di Russi (profondità 23 chilometri), e la seconda, alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

