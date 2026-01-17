Referendum sulla giustizia si presenta il Comitato per il Sì Attacco al sindaco | Scelta di parte

Il Comitato per il Sì è stato ufficialmente costituito in vista del referendum sulla separazione delle carriere della magistratura, previsto per il 22 e 23 marzo. La sua formazione mira a sostenere la riforma, mentre alcuni attacchi al sindaco evidenziano le diverse opinioni sul tema. Questa iniziativa rappresenta un momento importante di confronto e partecipazione democratica sul futuro del sistema giudiziario italiano.

La presidente del Comitato ha pertanto garantito il suo impegno “per una campagna sul territorio da fare con grande abnegazione anche in ragione della assenza di un quorum per la validità della consultazione” Presentato il “Comitato per il Sì” al referendum per la separazione delle carriere della magistratura che si svolgerà domenica 22 e lunedi 23 marzo. Sarà presieduto dall’avvocato Eleonora Zanolli e avrà come vice presidente Donatella Donati, capogruppo di Forza Italia a Lugo. Del comitato faranno inoltre parte Nicola Tritto, segretario comunale di Ravenna; Edoardo Ricci segretario provinciale di Forza Italia Giovani; e Simone Lucchi, segretario comunale Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli Specchi

Referendum sulla giustizia, Di Pietro a Napoli: sfida a Gratteri. Via al comitato "Italiani nel Mondo per il Sì"

