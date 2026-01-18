Referendum sulla giustizia presentato a Salerno il Comitato per il Sì di Forza Italia | tutti i nomi

Questa mattina a Salerno è stato ufficialmente presentato il Comitato salernitano di Forza Italia a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L'iniziativa mira a promuovere la partecipazione degli elettori e a fornire informazioni chiare sulla consultazione costituzionale.

Il comitato riunisce amministratori, dirigenti di partito, militanti e rappresentanti del mondo civico che nei prossimi mesi saranno impegnati in attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio È stato presentato questa mattina a Salerno il Comitato salernitano di Forza Italia per il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione del partito azzurro a sostegno della consultazione referendaria. Alla presentazione ha preso parte anche Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, che ha ribadito l’importanza del voto favorevole come passaggio fondamentale per una riforma del sistema giudiziario improntata a maggiore efficienza, garanzie e rispetto dei diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

