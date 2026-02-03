Terminata la protesta sui silos la Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario in Sicilia

Dopo giorni di tensione e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente versato gli stipendi di dicembre ai circa 60 operai del collettore fognario in Sicilia. I lavoratori, che da settimane chiedevano i soldi, hanno visto arrivare le loro retribuzioni, mettendo fine a un periodo difficile. La situazione si è sbloccata dopo l’intervento delle autorità e la pressione esercitata sul consorzio. Ora, gli operai possono tornare a lavorare senza preoccupazioni.

Pagati gli stipendi del mese di dicembre ai circa 60 dipendenti del consorzio Palermo Sud-Est impegnati nei lavori del collettore fognario. Dopo la protesta avvenuta venerdì, come riferito da PalermoToday, è arrivato un segnale significativo da parte della Cmc Ravenna, la società che ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli e che ancora attende il formale subentro e la conseguente presa d’atto da parte della stazione appaltante. “Un segnale - affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e di Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo - che sicuramente ha disteso gli animi e che consente la definizione degli ultimi passaggi con più serenità".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dopo settimane di tensioni e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente saldato gli stipendi di dicembre agli operai del collettore fognario in Sicilia.

La Cmc ha pagato gli stipendi di dicembre ai circa 60 operai che lavorano al collettore fognario di Palermo Sud-Est.

