Terminata la protesta sui silos la Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario in Sicilia

Da ravennatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di tensione e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente versato gli stipendi di dicembre ai circa 60 operai del collettore fognario in Sicilia. I lavoratori, che da settimane chiedevano i soldi, hanno visto arrivare le loro retribuzioni, mettendo fine a un periodo difficile. La situazione si è sbloccata dopo l’intervento delle autorità e la pressione esercitata sul consorzio. Ora, gli operai possono tornare a lavorare senza preoccupazioni.

Pagati gli stipendi del mese di dicembre ai circa 60 dipendenti del consorzio Palermo Sud-Est impegnati nei lavori del collettore fognario. Dopo la protesta avvenuta venerdì, come riferito da PalermoToday, è arrivato un segnale significativo da parte della Cmc Ravenna, la società che ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli e che ancora attende il formale subentro e la conseguente presa d’atto da parte della stazione appaltante. “Un segnale - affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e di Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo - che sicuramente ha disteso gli animi e che consente la definizione degli ultimi passaggi con più serenità".🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

