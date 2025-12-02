Terme di Fogliano Che fine farà il terreno?

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’interrogazione per capire come mai il Comune di Latina non abbia proceduto al rinnovo della concessione mineraria delle Terme di Fogliano, e quali atti si intendano adottare ora. È quella presentata dalla capogruppo M5S, Maria Grazia Ciolfi, che ricorda anche come avesse convocato la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

