Terme di Fogliano Che fine farà il terreno?

Un’interrogazione per capire come mai il Comune di Latina non abbia proceduto al rinnovo della concessione mineraria delle Terme di Fogliano, e quali atti si intendano adottare ora. È quella presentata dalla capogruppo M5S, Maria Grazia Ciolfi, che ricorda anche come avesse convocato la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it