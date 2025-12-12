Terme di Fogliano il caso arriva in Parlamento

Il caso delle Terme di Fogliano, accompagnato dalla temporanea decadenza del vincolo minerario, è approdato in Parlamento. La questione riguarda le procedure e le implicazioni legate alla gestione e allo sviluppo di questa area termale, suscitando attenzione tra le istituzioni e le parti coinvolte.

Ora il caso "Terme di Fogliano", con annessa temporanea decadenza del vincolo minerario, arriva in Parlamento. È la deputata M5S, Ilaria Fontana, ad avere presentato un'interrogazione rivolta al Governo per sapere "se intendano verificare gli effetti ambientali del venir meno del vincolo.

TERME DI FOGLIANO: IL M5S CRITICA ASPRAMENTE LA NARRAZIONE DELL'ASSESSORA NASTI E CHIEDE DI TORNARE IN CONSIGLIO COMUNALE OER DARE L'INDIRIZZO SULLE TERME – IL M5S AL FIANCO DELLA SINDACA PER SALVARE U

Terme di Fogliano all'epilogo - IL CASO Una richiesta di chiarimenti inascoltata, e soprattutto un sopralluogo finito nel modo peggiore.

