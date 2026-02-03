Teramo instaura Consulta per le pari opportunità | primo passo verso l’uguaglianza sociale

A Teramo nasce una nuova Consulta per le pari opportunità. L’obiettivo è creare uno spazio ufficiale per discutere e promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne. La proposta, approvata dall’amministrazione comunale, vuole dare voce a chi si batte per i diritti di tutti, senza distinzioni di genere. È il primo passo concreto verso una città più equa, che mira a coinvolgere attivamente cittadini e associazioni nel percorso di cambiamento.

Teramo ha instaurato una nuova Consulta per le pari opportunità, un istituto istituzionale che mira a promuovere l’uguaglianza di genere e a garantire diritti equi per tutti i cittadini. La nomina è avvenuta nella seduta del Consiglio comunale di questa mattina, con l’approvazione dei nove componenti della Consulta: quattro membri scelti tra i rappresentanti delle forze politiche presenti in consiglio, e cinque esterni, scelti per la loro competenza o esperienza. I componenti dell’ufficio sindacale sono stati individuati con il voto, e tra loro si contano nomi consolidati del territorio. Le nomine sono state effettuate senza sorprese, seguendo il solito schema di nomina, con l’obiettivo di dare seguito alle esigenze di un’area strategica per l’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo instaura Consulta per le pari opportunità: primo passo verso l’uguaglianza sociale Approfondimenti su Teramo Consulta Unità di Strada a Teramo, primo intervento tra ascolto, aiuti concreti e vicinanza sociale A Teramo è stata avviata la prima uscita dell’Unità di Strada, un’iniziativa dedicata a offrire ascolto, assistenza concreta e vicinanza alle persone in difficoltà. Uguaglianza delle opportunità: convegno al Palacultura Il 14 gennaio alle 8:30, presso il Palacultura di Messina, si terrà un convegno sull’uguaglianza delle opportunità, organizzato dall’IIS “Jaci-Duilio”. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Teramo Consulta Argomenti discussi: Teramo, Convocato il Consiglio comunale per martedì 3 febbraio, alle ore 9:00. Il Cerchio delle Donne torna, immancabile, a Psiké Teramo. Prenotatevi!!!! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.