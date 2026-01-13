Uguaglianza delle opportunità | convegno al Palacultura
Il 14 gennaio alle 8:30, presso il Palacultura di Messina, si terrà un convegno sull’uguaglianza delle opportunità, organizzato dall’IIS “Jaci-Duilio”. Dopo l’evento dell’anno precedente con relatori di rilievo, questa iniziativa offre agli studenti l’occasione di approfondire temi legati alla parità di accesso alle risorse e alle opportunità educative. Un momento di confronto e riflessione promosso dalla scuola per sensibilizzare sulle tematiche di inclusione e pari diritti
Nuovo importantissimo evento organizzato dall’IIS “Jaci-Duilio” di Messina. Dopo ilconvegno dell’anno passato, che ebbe nel suo parterre di relatori il noto economistaCarlo Cottarelli, il prossimo 14 gennaio ore 8,30 gli alunni della scuola avranno l’opportunità di ascoltare i docenti Fabrizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
