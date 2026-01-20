Unità di Strada a Teramo primo intervento tra ascolto aiuti concreti e vicinanza sociale

A Teramo è stata avviata la prima uscita dell’Unità di Strada, un’iniziativa dedicata a offrire ascolto, assistenza concreta e vicinanza alle persone in difficoltà. Durante l’intervento sono stati distribuiti beni essenziali e sono stati rafforzati i servizi sociali locali. Questa iniziativa mira a favorire un miglioramento del sostegno sociale e a promuovere una presenza più efficace sul territorio.

Teramo - Avviata a Teramo la prima uscita dell'Unità di Strada: distribuiti beni essenziali, rafforzata la rete dei servizi sociali e potenziata la presenza sul territorio. Ha preso ufficialmente il via a Teramo la prima uscita operativa dell'Unità di Strada, un'iniziativa che va a rafforzare il sistema di interventi sociali già attivi sul territorio comunale a sostegno delle persone in condizione di fragilità. L'attività si inserisce in un quadro più ampio di servizi coordinati dal Servizio Sociale comunale, ampliando la capacità di intercettare il bisogno e di offrire risposte tempestive e concrete.

