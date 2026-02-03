Tentato femminicidio a Sant’Arcangelo Trimonte | guardia giurata spara alla moglie in separazione

Una donna di 45 anni è stata ferita alla testa da suo marito a Sant’Arcangelo Trimonte. La guardia giurata di 37 anni ha sparato alla moglie durante un episodio di violenza legato a una separazione. La donna è stata portata in ospedale a Benevento in condizioni serie, mentre l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri senza opporre resistenza. La vicenda ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

La donna, 45 anni, ricoverata in prognosi riservata a Benevento; l'uomo, 37 anni, fermato dai Carabinieri senza opporre resistenza. A Sant'Arcangelo Trimonte (BN), nella tarda mattinata di ieri 2 febbraio 2026, un 37enne, guardia giurata, ha esploso, in prossimità della propria abitazione in campagna, più colpi di fucile all'indirizzo della moglie 45enne, con cui è in fase di separazione. La donna è attualmente ricoverata, in prognosi riservata, presso l'ospedale " San Pio " di Benevento. L'uomo, che non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari, è stato condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento.

