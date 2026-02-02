Tentato femminicidio a Paduli | guardia giurata spara alla moglie è grave | le tensioni per la separazione

Una guardia giurata ha sparato alla moglie a Paduli, nel Beneventano. La donna ora si trova in gravi condizioni. La coppia era in fase di separazione e le tensioni tra loro erano alte. La polizia sta indagando sul motivo dell’episodio e sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Tentato femminicidio a Paduli: cosa è successo nel Beneventano?. Un nuovo episodio di violenza domestica scuote la provincia di Benevento. A Paduli, nella contrada Femina Arsa, una guardia giurata di 38 anni ha sparato alla moglie con un fucile, ferendola gravemente. L’uomo, Valentino Salomone, non ha opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri ed è stato arrestato e condotto presso il comando provinciale dell’Arma. La vittima, Giulia De Luca, 46 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, dove è ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità coniugale: la coppia era in fase di separazione, una decisione che l’uomo non avrebbe accettato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tentato femminicidio a Paduli: guardia giurata spara alla moglie, è grave: le tensioni per la separazione Approfondimenti su Paduli Guardia giurata Guardia giurata spara alla moglie con un fucile a Paduli vicino Benevento: lei è gravissima, hanno due figli Una donna di Paduli è in gravi condizioni dopo che il marito, una guardia giurata, le ha sparato con un fucile. Paduli, 37enne spara alla moglie: donna grave La tragedia si è consumata a Paduli, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Paduli Guardia giurata Tentato femminicidio a Paduli, guardia giurata spara alla moglie: la donna è al San Pio in gravi condizioniUn grave episodio di violenza domestica si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Paduli, al confine con il comune di Sant’Arcangelo Trimonte, in contrada Femmina Arsa. Un uomo di 37 anni, guard ... ntr24.tv Paduli sotto choc, guardia giurata spara alla moglie: arrestato 38enneTragedia in famiglia a Paduli: una guardia giurata spara alla moglie e la lascia in gravi condizioni. Le indagini sono in corso. notizie.it Il tentato femminicidio a Paduli. Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe accaduto nell'abitazione della coppia - facebook.com facebook Lidia Vivoli racconta come ha sfidato la morte in un tentato femminicidio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.