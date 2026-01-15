Rom tenta una rapina a Lonate Pozzolo ucciso dal padrone di casa | in duecento assaltano l’ospedale

A Lonate Pozzolo, nel Varesotto, si è verificato un episodio di violenza: un tentativo di rapina si è concluso con la morte del malvivente, ucciso dal proprietario di casa. Nel frattempo, un gruppo di circa 200 persone ha assaltato un ospedale, presumibilmente nel tentativo di influenzare le indagini o cercare qualcuno. L’evento si è svolto nel tardo mattino, quando si riteneva che l’area fosse meno frequentata.

I banditi hanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. Hanno suonato il citofono più volte per assicurarsi che non ci fosse nessuno in casa, hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati nella villa. Ma in casa c'era Jonathan Rivolta, 33 anni, reduce dal turno di notte. Quando si è alzato, in cucina, si è trovato davanti due uomini che non hanno esitato a colpirlo a calci e pugni tanto da fargli sbattere la fronte violentemente contro lo stipite di una porta. A questo punto Rivolta ha preso una lama, pare il pugnale di un kit di sopravvivenza da trekking, e ha colpito uno dei due al fianco: Adamo Massa, 37 anni, residente in un campo rom alla periferia di Torino.

