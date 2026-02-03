Lonate Pozzolo – Fermato il figlio del cadavere ucciso durante una rapina fallita**

Questa mattina i carabinieri di Varese hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, figlio della vittima, sospettato di aver partecipato alla rapina che è finita con la morte di Adamo Massa. L’uomo è stato ucciso nella sua casa durante un tentativo di furto nella notte tra il 14 e il 15 gennaio. Ora il giovane si trova in caserma, accusato di aver contribuito all’omicidio del padre.

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Varese dopo la morte del padre, Adamo Massa, ucciso durante una rapina andata storta nella notte del 14 gennaio a Lonate Pozzolo. Il giovane, figlio del 37enne morto in casa sua, si è consegnato volontariamente dopo un decreto di fermo della Procura di Busto Arsizio. È stato accusato di tentata rapina. La vittima, Jonathan Rivolta, 33 anni, aveva provocato l’aggressione difendendosi e colpendo con un coltello l’uomo che lo aveva aggredito. La Procura di Busto Arsizio sta valutando l’ipotesi della legittima difesa. Il ragazzo, secondo quanto riportato dai legali, sarebbe rimasto fuori dall’abitazione e non avrebbe partecipato direttamente all’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Lonate Pozzolo, nel Varesotto, si è verificato un episodio di violenza: un tentativo di rapina si è concluso con la morte del malvivente, ucciso dal proprietario di casa.

A Lonate Pozzolo, durante un tentativo di furto in una villa, un ladro è stato ucciso dal proprietario con una coltellata.

Argomenti discussi: Mille sinti per l’addio ad Adamo Massa, ma niente funerale pubblico.

Lonate Pozzolo, il caso dell’accoltellamento accende lo scontro politicoLa Lega chiede tutela per il giovane e invoca lo sgombero del campo rom torinese: attesa per l’autopsia sull’uomo ucciso ... laprovinciadivarese.it

Lonate Pozzolo, il cugino del ladro ucciso contro Jonathan Rivolta: Stava lavorando, non l'ha picchiatoIl cugino di Adamo Massa, il ladro ucciso durante la tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo, se la prende con Jonathan Rivolta ... virgilio.it

