teheran vuole giocare a negoziare

La tensione in Iran sale. Mentre si intensificano i segnali di un possibile attacco, le diplomazie cercano di muoversi in fretta. La corsa contro il tempo mette in evidenza come ogni mossa possa essere decisiva, e tutti si chiedono se si arriverà a una soluzione o se la guerra sarà inevitabile.

Il regime degli ayatollah fa una lista di pretese per arrivare al tavolo dei colloqui con gli americani. Witkoff e il consiglio di alcuni alleati all'Iran: mostra a Trump che puoi dargli qualcosa La marcia dei nazi a Montecitorio: Vannacci è il regista e Salvini non lo governa. La Lega è sempre il "problema" di Meloni Prima di un possibile attacco, la diplomazia si muove a ritmo forsennato. Più si fa veloce, frenetica, più vuol dire che l’attacco è possibile e tutti credono davvero che possa accadere. Il presidente americano Donald Trump ha schierato in medio oriente la sua “big beautiful armada”, un gruppo da battaglia di una portaerei puntato contro la Repubblica islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati e che una riunione è attualmente in fase di preparazione.

Secondo un’ong, le proteste in Iran hanno causato oltre 500 vittime.

