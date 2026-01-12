Iran Trump | Teheran vuole negoziare incontro è in preparazione

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati e che una riunione è attualmente in fase di preparazione. La notizia, riferita durante un breve commento a bordo dell'Air Force One, suggerisce un possibile passo verso un dialogo tra le parti. La situazione rimane in evoluzione, con l'attenzione rivolta alle prossime mosse di Teheran e alle eventuali implicazioni internazionali.

(Adnkronos) – L'Iran "vuole negoziare" e una riunione "è in preparazione". Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "I leader iraniani hanno chiamato -dice il presidente degli Stati Uniti-. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione". In Iran da oltre 10 giorni sono in corso proteste . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" Leggi anche: Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, centinaia di morti e migliaia di arresti. Trump valuta un attacco, Teheran: Reagiremo - Trump: Esercito valuta azioni molto forti; Iran, Trump: “Pronti a intervenire”. Teheran: “Se attaccati colpiremo Israele e basi Usa”; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos. Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

