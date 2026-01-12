Iran ong | Oltre 500 morti nelle proteste Trump | Teheran vuole negoziare si sta organizzando un incontro

Secondo un’ong, le proteste in Iran hanno causato oltre 500 vittime. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha affermato che Teheran è interessata a negoziare e si sta preparando per un eventuale incontro. La situazione rimane complessa, con tensioni interne ed esterne che si intrecciano nel contesto politico e sociale del paese.

Sangue sulle proteste in Iran, il regime spara sui manifestanti; Iran, 538 persone uccise durante le proteste. Teheran avverte: «Se attaccati colpiremo duramente basi Usa e Israele»; Proteste Iran, le ong: le vittime sono oltre 2000. Teheran avverte Trump: «Se attaccati reagiremo»; Proteste in Iran, Ong: oltre 400 morti e 2.600 arresti. Iran, ong: "Oltre 500 morti nelle proteste". Trump: "Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro" - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre.

Proteste Iran, le ong: le vittime sono oltre 500. Teheran avverte Trump: «Se attaccati reagiremo» - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando ... leggo.it

Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste - Secondo l’ong Hengaw, la repressione delle proteste in Iran ha causato almeno 27 morti e più di 1. lanotiziagiornale.it

Iran, sparatorie di massa: oltre 2000 morti. Teheran: «Colpiremo Usa e Israele se attaccati» - facebook.com facebook

Bagno di sangue in Iran, sarebbero 2000 le vittime e oltre 10mila arresti. Continuano le proteste e la repressione. In Europa si diffonde la solidarietà con i manifestanti. #ANSA x.com

