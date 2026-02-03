Teheran incendio devasta il bazar Jannat | le immagini dei negozi distrutti

Questa mattina a Teheran, un grande incendio ha distrutto il bazar Jannat. Le fiamme hanno inghiottito negozi e bancarelle, lasciando dietro di sé un’area in rovina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento sono durate ore. Le immagini mostrano negozi completamente bruciati e strade piene di fumo nero che si alza nel cielo. Per ora non ci sono notizie di feriti gravi, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta

(LaPresse) Martedì un enorme incendio ha causato nuvole di fumo nero che si sono alzate su una strada trafficata a Teheran. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza sono stati schierati per spegnere l’incendio al bazar Jannat. Non ci sono notizie di vittime. Il bazar è una popolare area di mercato nella capitale iraniana, con negozi e bancarelle che coprono una superficie di 2.000 metri quadrati. Il portavoce dei vigili del fuoco di Teheran, Jalal Maleki, ha detto che circa 150-200 negozi e bancarelle sono stati gravemente danneggiati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

