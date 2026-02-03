Teheran incendio devasta il bazar Jannat | le immagini dei negozi distrutti

Questa mattina a Teheran, un grande incendio ha distrutto il bazar Jannat. Le fiamme hanno inghiottito negozi e bancarelle, lasciando dietro di sé un’area in rovina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento sono durate ore. Le immagini mostrano negozi completamente bruciati e strade piene di fumo nero che si alza nel cielo. Per ora non ci sono notizie di feriti gravi, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta

(LaPresse) Martedì un enorme incendio ha causato nuvole di fumo nero che si sono alzate su una strada trafficata a Teheran. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza sono stati schierati per spegnere l’incendio al bazar Jannat. Non ci sono notizie di vittime. Il bazar è una popolare area di mercato nella capitale iraniana, con negozi e bancarelle che coprono una superficie di 2.000 metri quadrati. Il portavoce dei vigili del fuoco di Teheran, Jalal Maleki, ha detto che circa 150-200 negozi e bancarelle sono stati gravemente danneggiati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teheran, incendio devasta il bazar Jannat: le immagini dei negozi distrutti Approfondimenti su Teheran Bazar Iran, maxi incendio in un bazar nella zona occidentale di Teheran: distrutte 200 attività Questa mattina un grosso incendio ha distrutto un bazar nella zona occidentale di Teheran. Cambogia, combattimenti con la Thailandia: le immagini dei territori distrutti La tensione tra Cambogia e Thailandia si intensifica con recenti scontri lungo il confine. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Teheran Bazar Argomenti discussi: Pasdaran nella lista dei terroristi: l'Iran convoca ambasciatori Ue. Teheran, incendio devasta il bazar Jannat: le immagini dei negozi distrutti(LaPresse) Martedì un enorme incendio ha causato nuvole di fumo nero che si sono alzate su una strada trafficata a Teheran. I vigili del fuoco ... stream24.ilsole24ore.com Iran, incendio in un mercato di Teheran: enormi colonne di fumo sul trafficoPersone si radunano per osservare l'incendio che devasta il mercato Jannat, nella parte occidentale di Teheran. msn.com Un vasto incendio ha distrutto un bazar nel quartiere di Jannat Abad, a ovest di Teheran. Il rogo ha interessato un'area di circa 2.000 metri quadrati con decine di bancarelle e negozi. Sgomberate le abitazioni circostanti - facebook.com facebook Teheran in fiamme, incendio al bazar: spettacolare nube di fumo nero visibile da chilometri. Il video x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.