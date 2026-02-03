Iran maxi incendio in un bazar nella zona occidentale di Teheran | distrutte 200 attività

Questa mattina un grosso incendio ha distrutto un bazar nella zona occidentale di Teheran. Le fiamme hanno cominciato a bruciare tra le 8 e le 9, e in poco tempo hanno coinvolto circa 200 negozi. Le autorità sono intervenute subito e l’incendio è stato messo sotto controllo. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Gli abitanti della zona si sono svegliati con il fumo e il caos, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere gli ultimi focolai. La causa dell’incendio

È sotto controllo l’incendio che stamani ha distrutto un bazar, un mercato coperto con circa 200 attività, nella zona occidentale della capitale iraniana Teheran. Lo ha confermato in dichiarazioni alla tv di Stato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Secondo l’agenzia iraniana il responsabile dei servizi d’emergenza nella capitaleIsna, che cita Non vengono segnalate vittime, riporta l’agenzia iraniana Isna, citando il responsabile dei servizi d’emergenza nella capitale. L’incendio, secondo i media locali, è scoppiato in una struttura di 2mila metri quadrati che ospitava diverse attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

