Iran maxi incendio in un bazar nella zona occidentale di Teheran | distrutte 200 attività

Questa mattina un grosso incendio ha distrutto un bazar nella zona occidentale di Teheran. Le fiamme hanno cominciato a bruciare tra le 8 e le 9, e in poco tempo hanno coinvolto circa 200 negozi. Le autorità sono intervenute subito e l’incendio è stato messo sotto controllo. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Gli abitanti della zona si sono svegliati con il fumo e il caos, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere gli ultimi focolai. La causa dell’incendio

È sotto controllo l’incendio che stamani ha distrutto un bazar, un mercato coperto con circa 200 attività, nella zona occidentale della capitale iraniana Teheran. Lo ha confermato in dichiarazioni alla tv di Stato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Secondo l’agenzia iraniana il responsabile dei servizi d’emergenza nella capitaleIsna, che cita Non vengono segnalate vittime, riporta l’agenzia iraniana Isna, citando il responsabile dei servizi d’emergenza nella capitale. L’incendio, secondo i media locali, è scoppiato in una struttura di 2mila metri quadrati che ospitava diverse attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, maxi incendio in un bazar nella zona occidentale di Teheran: distrutte 200 attività Approfondimenti su Iran Teheran Iran, le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti al Gran Bazar di Teheran Le forze di sicurezza iraniane sono intervenute al Gran Bazar di Teheran, dove alcuni manifestanti avevano organizzato un sit-in. L’incendio nella zona industriale. Maxi guasto a un quadro elettrico. Capannoni divorati dalle fiamme La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il Tempo Quotidiano. . In piazza contro il regime degli Ayatollah. Dopo dodici giorni di proteste in Iran si continua a manifestare. Si parla in queste ore di un incendio alla televisione di Stato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Iran di “col - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.