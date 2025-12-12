Cambogia combattimenti con la Thailandia | le immagini dei territori distrutti

La tensione tra Cambogia e Thailandia si intensifica con recenti scontri lungo il confine. I media cambogiani hanno diffuso immagini che mostrano ingenti danni a un’area residenziale nella provincia di Pursta, evidenziando l'entità dei combattimenti e le conseguenze per le comunità locali in una zona già segnata da tensioni storiche.

I media della Cambogia hanno diffuso filmati che mostrano ingenti danni a un’area residenziale nella provincia di Pursta, vicino al confine con la Thailandia. Il governo cambogiano accusa l’esercito thailandese di aver attaccato obiettivi civili. Un’accusa che la Thailandia ha negato. Ciò avviene dopo che sono scoppiati pesanti combattimenti lungo il confine tra i due paesi ed entrambe le parti hanno accusato l’altra di violare la loro sovranità lungo la regione di confine contesa. Si ritiene che circa due dozzine di persone siano state uccise questa settimana, mentre centinaia di migliaia sono state sfollate su entrambi i lati del confine. Lapresse.it

