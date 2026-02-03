Il medico dei pazzi | doppio appuntamento al Cilea

Questa sera e domani al teatro Cilea si tiene una doppia rappresentazione de Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta. Lo spettacolo in scena alle 21 vede protagonista Gianfelice Imparato, con regia e adattamento di Leo Muscato. Due serate per ridere e rivivere uno dei classici della commedia italiana.

Doppia data oggi 3 febbraio e domani 4 febbraio alle ore 21 al teatro Cilea. In scena Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta con Gianfelice Imparato, regia e adattamento Leo Muscato. "Il medico dei pazzi è una delle più spassose commedie di Eduardo Scarpetta, una macchina perfetta dell'equivoco.

