Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ' Il medico dei pazzi' con Gianfelice Imparato

Il Teatro Giordano di Foggia presenta la stagione 2025/2026, con un ricco calendario di spettacoli. Il 18 e 19 dicembre, l’attore Gianfelice Imparato sarà protagonista di 'Il medico dei pazzi', un classico della comicità partenopea diretto e adattato da Leo Muscato. L’evento si inserisce nella collaborazione tra il teatro e Puglia Culture, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Prosegue la stagione 2025-2026 del Teatro Giordano in collaborazione con Puglia Culture. Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre alle 21 Gianfelice Imparato sarà l'atteso protagonista de 'Il medico dei pazzi' (regia e adattamento Leo Muscato), un classico della comicità partenopea che celebrerà il.

