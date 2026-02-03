Arezzo vede i tassi di interesse in calo nel 2025, e questo aiuta a rendere più accessibili i prestiti. Le banche sono più propense a concedere finanziamenti, e le persone iniziano a pensare a progetti a medio e lungo termine. Il mercato dei finanziamenti si rafforza, segnalando una ripresa concreta.

AREZZO Il calo dei tassi di interesse registrato nel 2025 si riflette anche ad Arezzo, dove il mercato dei finanziamenti mostra segnali di maggiore fiducia e una crescente propensione a pianificare nel medio-lungo periodo. Un contesto favorito dalla discesa del costo del denaro, soprattutto per i prestiti personali, che ha alleggerito il peso delle rate per famiglie e lavoratori. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il Taeg medio dei prestiti personali in Italia è sceso dall’8,35% di gennaio all’8,16% di dicembre. Una tendenza che ha interessato anche la Toscana e il territorio aretino, dove si osserva una maggiore attenzione alle soluzioni più stabili e sostenibili nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassi in calo, prestiti più accessibili. Il 2025 rivela un mercato più solido

Approfondimenti su Arezzo Mercato

Arezzo chiude il 2025 con il sorriso.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato dei prestiti personali in Italia registra una crescita costante, con tassi in diminuzione e un ruolo sempre più rilevante nel settore del credito al consumo.

