Prestiti personali in crescita e tassi in calo in Toscana Taeg a 8,21%

Nel primo trimestre del 2025, il mercato dei prestiti personali in Italia registra una crescita costante, con tassi in diminuzione e un ruolo sempre più rilevante nel settore del credito al consumo. In Toscana, questa tendenza si riflette con un Taeg medio dell’8,21% a Firenze, evidenziando l’andamento positivo del segmento nel contesto regionale.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Nei primi nove mesi del 2025 il mercato dei prestiti personali in Italia continua a mostrare un andamento positivo e una centralità crescente nel credito al consumo. Lo confermano i dati forniti da Kiron Partner, società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, secondo cui il valore delle operazioni erogate cresce del 10% rispetto al 2024. Si tratta di una domanda molto vivace, orientata a sostenere sia esigenze immediate di liquidità sia progetti di medio e lungo periodo. Il ticket medio dei finanziamenti scende invece leggermente, attestandosi a 8.500 euro, pari a un calo dell’1,5%, segnale di un mercato più capillare e distribuito su un numero maggiore di operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prestiti personali in crescita e tassi in calo in Toscana. Taeg a 8,21%

