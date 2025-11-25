Catania tra le città con la tassa sui rifiuti più alta d’Italia il Pd propone l' introduzione della Tarip

Cataniatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania si conferma tra le città con la Tari più cara d’Italia, come evidenziato dall’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva, ma mentre i cittadini continuano a sopportare costi insostenibili per un servizio spesso inadeguato, i partiti di maggioranza a Palazzo degli Elefanti litigano per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

catania citt224 tassa rifiutiTari sempre più cara, la tassa sui rifiuti nel 2025 sale a 340 euro. E al Sud si paga di più - Il report Cittadinanzattiva segnala la spesa media nazionale in crescita del 3,3%. Scrive repubblica.it

catania citt224 tassa rifiutiTari 2025, la tassa aumenta ovunque ma con grandi differenze: perché a Catania si pagano 602 euro e a Cremona 196 - Nella fotografia scattata da Cittadinanzattiva, l’aumento medio è del 3,3% e la città più virtuosa è Cremona con 196 euro. Segnala msn.com

catania citt224 tassa rifiutiTari, ma quanto mi costi? Ecco la classifica delle città dove la tassa sui rifiuti è più alta (in un comune supera i 600 euro) - Tari 2025 in crescita del 3,3%: la spesa media familiare sale a 340 euro. greenme.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Catania Citt224 Tassa Rifiuti