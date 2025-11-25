Meno rifiuti ma la tassa è più salata | è il paradosso della Tari lombarda E sulla regione arriva la stangata con ritocchi record a Como e Brescia
Milano, 25 novembre 2025 – In Lombardia i rifiuti urbani diminuiscono, la percentuale di raccolta differenziata cresce, ma la Tari aumenta. Mediamente ogni lombardo produce meno di mezza tonnellata all’anno di rifiuti urbani, 471,6 chili a testa. Sono meno di quanti ne venivano gettati in passato. Sale inoltre la quota di raccolta differenziata, che ha raggiunto il 74%. Meno rifiuti e più riciclo dovrebbero equivalere a meno costi di raccolta e smaltimento e a più incassi dal recupero della spazzatura che si può rivendere per riutilizzarla. Invece la tassa sull’immondizia sale: costa 262 euro, 8 euro e il 3,1% in più dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando una mamma ci scrive così, ci ricordiamo perché facciamo quello che facciamo “I lavabili mi hanno semplificato la vita. Spendo meno, produco meno rifiuti e ho imparato ad avere cura di ciò che uso.” Grazie Elisa — la tua storia è la nostra ispirazione - facebook.com Vai su Facebook
Meno rifiuti, più bassa la tassa: la nuova TARI premia i virtuosi - La principale novità del 2025 riguarda un innovativo sistema che premierà i cittadini che producono meno rifiuti indifferenziati. iodonna.it scrive
Tassa sui rifiuti: perché la Tari è iniqua e andrebbe cambiata - Uno studio della Banca d’Italia sostiene che l’imposta penalizza i più poveri e rappresenta una sorta di “patrimoniale occulta” Non c’è dubbio che dopo l’addio all’Imu sulla prima casa, la Tari, la ... panorama.it scrive
Tari 2025: chi deve pagarla, quando e come si calcola la tassa sui rifiuti - La tari (tassa sui rifiuti) è il tributo comunale che copre i costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Come scrive quotidianpost.it