Ilgiorno.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 novembre 2025 –  In Lombardia i rifiuti urbani diminuiscono, la percentuale di raccolta differenziata cresce, ma la Tari aumenta. Mediamente ogni lombardo produce meno di mezza tonnellata all’anno di rifiuti urbani, 471,6 chili a testa. Sono meno di quanti ne venivano gettati in passato. Sale inoltre la quota di raccolta differenziata, che ha raggiunto il 74%. Meno rifiuti e più riciclo dovrebbero equivalere a meno costi di raccolta e smaltimento e a più incassi dal recupero della spazzatura che si può rivendere per riutilizzarla. Invece la tassa sull’immondizia sale: costa 262 euro, 8 euro e il 3,1% in più dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Meno rifiuti, ma la tassa è più salata: è il paradosso della Tari lombarda. E sulla regione arriva la stangata con ritocchi record a Como e Brescia

