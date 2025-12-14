Taekwondo Gold team trionfa al Malta Open | incetta di medaglie d' oro

I giovani atleti della società Gold Team, guidati dal maestro Marco Cazzato, hanno ottenuto un grande successo all’Open di Malta 2025. La competizione ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale, portando a casa numerose medaglie d’oro e consolidando la loro crescita nel mondo del taekwondo.

BRINDISI - Un'esperienza internazionale molto positiva per i giovani atleti della società sportiva Gold Team, allenata dal maestro Marco Cazzato all'Open di Malta 2025 svolto in questo weekend. Il bottino è di ben 6 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo.Le medaglie d'oro sono per Giulia. Brindisireport.it Sport, la Puglia trionfa all'Olympic Dream Cup di Taekwondo - La regione ha conquistato il quarto successo consecutivo, il sesto totale, all'Olympic Dream Cup 2025 di taekwondo. quotidianodipuglia.it FITA - Federazione Italiana Taekwondo - facebook.com facebook