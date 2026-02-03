Switch diventa la console più venduta nella storia di Nintendo

Nintendo ha raggiunto un nuovo record: è diventata la console più venduta nella storia dell’azienda. La notizia arriva mentre chiude il 2025, un anno che ha superato tutte le aspettative e ha portato alla ribalta la sua ultima console. La crescita è stata rapida e costante, consolidando il suo ruolo di leader nel mercato videoludico.

(Adnkronos) – Nintendo ha ufficialmente riscritto la gerarchia interna dei propri successi hardware, chiudendo il 2025 con un traguardo atteso da tempo. La console Nintendo Switch ha raggiunto i 155,37 milioni di unità vendute globalmente, superando i 154,02 milioni di Nintendo DS e posizionandosi come la piattaforma di maggior successo mai prodotta dalla casa di.

