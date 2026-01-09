Nintendo Switch 2 le vendite della console hanno subito un rallentamento a Natale | Switch 1 ottenne risultati migliori

Nintendo Switch 2 ha registrato un rallentamento nelle vendite durante il periodo natalizio, evidenziando una flessione rispetto ai risultati ottenuti dalla prima generazione. Dopo un lancio iniziale molto positivo a metà anno, le difficoltà di mercato e la concorrenza hanno influito sulla performance della nuova console durante le festività. Questi dati suggeriscono un possibile rallentamento delle vendite rispetto alle aspettative iniziali.

Dopo un lancio molto forte a metà anno, Nintendo Switch 2 ha affrontato un Natale più complesso del previsto. I dati raccolti da analisti e giornalisti di settore indicano un rallentamento delle vendite durante il periodo chiave di novembre e dicembre, con risultati inferiori a quelli registrati dalla prima Nintendo Switch nel suo anno di debutto. Il confronto con il 2017, tuttavia, avviene in un contesto di mercato profondamente diverso, segnato da una fase difficile per l’hardware videoludico. Negli Stati Uniti, Switch 2 ha venduto circa il 35% in meno rispetto a quanto fatto da Switch nello stesso periodo del 2017. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, le vendite della console hanno subito un rallentamento a Natale: Switch 1 ottenne risultati migliori Leggi anche: [SWITCH] Accedi ai File della tua Nintendo Switch via FTP: Guida a sys-ftpd 1.0.7 mod Leggi anche: Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le vendite di Nintendo Switch 2 hanno subito un rallentamento a Natale; Il primo Natale di Nintendo Switch 2 non è andato proprio benissimo; Nintendo Switch 2 supera il primo traguardo di vendite originale della Switch in Spagna; Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK. Le vendite di Nintendo Switch 2 hanno subito un rallentamento a Natale - A quanto pare le vendite di Nintendo Switch 2 durante il periodo natalizio hanno subito una battuta d'arresto, rallentando nella maggior parte dei mercati. msn.com Una fonte legata a Nintendo attribuisce il rallentamento delle vendite natalizie di Switch 2 al contesto economico e all’"assenza di un grande gioco occidentale" - Secondo quanto riportato, le vendite di Nintendo Switch 2 durante le festività non hanno raggiunto i livelli registrati dalla console precente nel periodo equivalente. it.ign.com

Le vendite di Switch 2 durante le vacanze sono diminuite del 35% rispetto a quelle di Switch, con fattori legati al prezzo e alla selezione dei giochi - Con l'avanzare del 2025, Nintendo ha trovato sempre più difficile commercializzare la sua ultima console portatile. notebookcheck.it

Il calo di vendite di Nintendo Switch 2 e la crisi del mercato: cosa succede?

