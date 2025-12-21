Dimesso dal pronto soccorso muore dopo tre giorni | indagati due medici

Si era recato al pronto soccorso di Spilimbergo per un dolore al torace. Visitato e dimesso, è morto tre giorni dopo. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo d'indagine per fare chiarezza sul decesso di Eugenio Augusto Santarossa.

Dolori al torace, va al pronto soccorso ma viene dimesso e muore a casa 3 giorni dopo: indagati i medici che lo hanno visitato senza fare esami diagnostici - È con questa diagnosi che Augusto Eugenio Santarossa, 68 anni, di San Giorgio della Richinvelda, è ... ilgazzettino.it

