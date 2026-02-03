Sul decreto sicurezza sappiamo due o tre cose per ora

Dopo i fatti di sabato scorso a Torino, durante il corteo per Askatasuna, le autorità stanno preparando un nuovo decreto sicurezza. La polizia ha già annunciato misure più severe, mentre i manifestanti promettono di non mollare. La tensione resta alta e si aspetta una risposta decisa da parte del governo.

Dopo i fatti di sabato scorso a Torino, durante il corteo per Askatasuna, si va ora verso una stretta con un nuovo decreto sicurezza. Ieri si è tenuto un vertice del governo, durato circa un'ora, per fare il punto proprio sul nuovo pacchetto di norme. Erano presenti la premier Giorgia Meloni con i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, più i ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa). Alla riunione hanno partecipato anche i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

Dopo le tensioni a Torino e il nodo Olimpiadi, Giorgia Meloni ha convocato la maggioranza per un vertice di governo.

Si è svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza per discutere il decreto Sicurezza.

